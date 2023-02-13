Sanatçı "Kahtalı Mıçe" lakaplı Mustafa Aslan A Haber'e konuştu: Depremde 25 yakınımı kaybettim

"Kahtalı Mıçe" lakaplı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 25 yakınını kaybetti. Sanatçı Aslan, Adıyaman'da bulunan A Haber/Atv Muhabiri Esra Keskin’in sorularını yanıtladı. Deprem anında yaşadıklarını anlatan Aslan, “Allah bir daha böyle bir tufan deprem yaşatmasın.” dedi ve “Birbirimizi sevelim ve yardımcı olalım.” mesajını verdi.

"Kahtalı Mıçe" lakaplı Mustafa Aslan, Adıyaman'ı da vuran Kahramanmaraş depremi ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Mustafa Aslan, "Depremde ben evimdeydim burada. 99 depreminde de (Gölcük) İstanbul'daki evdeydim ve tektim. Deprem sonrası şok yaşadım. 1-2 saat arabada kaldım. Hava tam açılınca eve döndüm. Allah bir daha böyle bir tufan deprem yaşatmasın. Bu afete çok üzüldüm. Kahta'da 8 apartman çöktü. Bir kaçında enkazda yaralı var. Cenazeler de çok, köylerde de çok. Rahmet edenlerin arasında çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, insanlar var." dedi

"25 YAKINIM VEFAT ETTİ! ALALH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Kahtalı Mıçe, "Bizim akrabalarımızdan çok vefat edenler bulunmakta. 25 vefat rahat vardır. Belki de daha fazladır. Ölenlerin hepsi bizim insanlarımız. Allah ölenlere rahmet eylesin sahiplerine sabır versin. Çok zor bir şey Allah bir daha böyle bir acı bize yaşatmasın." şeklinde konuştu.

"BİRBİRİMİZİ SEVELİM VE YARDIMCI OLALIM"



Mustafa Aslan şunları kaydetti:

"Bugün Adıyaman'a gittim. Mecbur olmasam gitmezdim. Otomatikman insanın psikolojisi bozuluyor. Nereye baksam çökmüş. Kise telefon açsam her evde ya 5 ya da 10 kişi... Çoğunu da tanıyorum. İstanbul'dan yakınlarım çağırıyorlar gel burada kal diye. Nasıl gideyim buradan yakınlarım var. Şimdi cenazeler koktu diyorlar. Ama gerçek. Adıyamanlı olarak Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Birbirimizi sevelim ve yardımcı olalım."