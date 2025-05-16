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Samsun’da kan donduran olay! Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu

Samsun'da kan donduran olay! Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 16.05.2025 12:04
Samsun'da 16 yaşındaki Mert T., evlenmek için ablasını kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi sokak ortasında göğsünden vurdu. Vurulan adam bir dükkana sığınırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un ilkadım ilçesinde, Mert T. (16) daha önce evlenmek için ablasını kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurup öldürdü. Bu sırada kahvehanede otururken mermi isabet eden Doğan A. (59) da yaralandı. Okan Doğan T.'nin yaralı halde kaçıp kırtasiyede yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti.

Göğsünden vurulan şahsın bir dükkana sığındığı anlar (DHA)

Göğsünden ve karnından vurulan Okan Doğan T. ağır yaralanırken, bu sırada yakındaki bir kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. Okan Doğan T.'nin vurulduktan sonra Mert T.'den kaçıp, kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. (DHA)

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., kurtarılamadı.

Bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, bugün adliyeye sevk edildi.

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Samsun’da kan donduran olay! Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu
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