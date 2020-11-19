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Samsun'da iki bacağı kesilen yavru köpeğe korkunç işkence | A Haber görüntüledi

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Giriş: 19.11.2020 19:20
Güncelleme:19.11.2020 19:20
Samsun Havza'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Bir köpek 2 bacağı kesilerek ölüme terk edildi. Dehşete düşüren olay sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için 100 kişilik ekip kuruldu. 2 bacağı kesilmiş yavru köpeği A Haber görüntüledi. İşte o anlar…

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Samsun Havza da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu SAMSUN HAVZA 'DA İKİ BACAĞI KESİLMİŞ HALDE YAVRU KÖPEK BULUNDU
Samsun Havza da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

İki bacağı kesilen yavru köpeğe işkence...
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