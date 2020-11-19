- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Samsun'da iki bacağı kesilen yavru köpeğe korkunç işkence | A Haber görüntüledi
Samsun Havza'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Bir köpek 2 bacağı kesilerek ölüme terk edildi. Dehşete düşüren olay sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için 100 kişilik ekip kuruldu. 2 bacağı kesilmiş yavru köpeği A Haber görüntüledi. İşte o anlar…
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)