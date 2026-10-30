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Mekke İttifakı'ndan Tahran çıkarması! ABD-İran savaşında dengeler değişiyor mu?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mekke İttifakı'ndan Tahran çıkarması! ABD-İran savaşında dengeler değişiyor mu?

Orta Doğu'da ABD-İran savaşı sürerken Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı, kritik temaslarda bulunmak üzere Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geldi. Bölgesel güvenlik, askeri gerilim ve barış arayışının masaya yatırıldığı görüşmede, İran'a diplomasi ve güvenlik politikalarını değiştirme mesajı verilirken, ittifakın Tahran'daki teması bölgesel dengeler açısından yeni bir dönemin kapısını araladı. Konuyu A Haber ekranlarında 3 dakika yayınında ele alan uzman isimler, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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