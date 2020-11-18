18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun Havza 'da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

Samsun Havza 'da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

'un Havza ilçesinde ön iki bacağı kesilmiş halde bulundu. Özel bir hayvan kliniğine getirilip, ameliyat edilen yavru köpeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
ABONE OL
Samsun Havza 'da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi'nde yaralı bir köpek bulan vatandaşlar, köpeğin fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği'ne gönderdi.

Samsun Havza 'da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

Gönderilen fotoğraf üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, ön iki bacağı kesilmiş köpeği Samsun'a getirdi.

Samsun Havza 'da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

Yaralı köpek HAYTAP'ın desteği ile özel bir hayvan kliniğine getirildi.

Samsun Havza 'da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

Ameliyata alınan köpeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun Havza 'da iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu

"PROTEZ TAKMA ŞANSIMIZ ÇOK YOK"

Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Köpeğimizin her iki bacağında travmatik lezyonları var. Bacaklarının keskin bir cisimle kesildiğini görüyorum. Kemiğinin geri kalan kısımları çok aktif değil. Bu nedenle protez takma şansımız çok yok. Ameliyatları yapıldıktan sonra tekerlekli bir yürüteçle, arka bacaklarına yük vererek hayatını sürdürebileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldük, söylenecek bir söz yok" diye konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA