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Hal Yasası için Meclis’te çalışma başlatıldı
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Hal Yasası için Meclis’te çalışma başlatıldı

AK Parti, Hal Yasası üzerinde çalışmalarını başlattı. 9 maddeden oluşması beklenen yasa, üretici ve tüketiciyi korumayı amaçlıyor. Kurallara uymayanlara hapis cezasına kadar varan yaptırımlar öngörülüyor.

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