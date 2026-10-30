Özgür Özel’den kulisleri sallayan çıkış: Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali

Kulislerde cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla adaylık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Olası adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, kendisini mevcut seçenekler arasında görmediğini belirtse de şartların oluşması ve en doğru adayın kendisi olması durumunda sorumluluktan kaçmayacağını söyledi. Özel'in açıklamalarını değerlendiren MHA Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ise İmamoğlu'nun yargı süreçleri ve Yavaş'ın tutumunun Özgür Özel’i kaçınılmaz olarak adaylığa hazırladığını savundu.