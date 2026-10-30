Mavi Vatan'da Türk duvarı! Yunanistan'a f-16'larla net mesaj

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne F-16 konuşlandırması ve bölgeye savaş gemisi göndermesiyle Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken, Türkiye'den F-16 uçuşları ve Antalya Körfezi'nde dev insansız sistemler tatbikatıyla dikkat çeken bir yanıt geldi. Askeri Stratejist Dr. Çağlar Özer, "İhtiyaca binaen ve geleceğin muharebesini şekillendirecek silah sistemleri geliyor, deneniyor. Bu tatbikatlar bir nevi denemedir" sözleriyle Türkiye'nin yeni nesil savaş teknolojilerindeki hazırlığına dikkat çekti.