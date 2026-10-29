Memur maaşlarında yeni dönem! Görev ve sorumluluğa göre ücret sistemi geliyor

Kamu personelinin ücret sisteminde yeni bir düzenleme hazırlanıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre kamu çalışanlarının maaş yapısının görev, yetki, iş güçlüğü ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Benzer görevlerdeki ücret farklılıklarının azaltılması ve performansa dayalı ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Serkan Öztürk, düzenlemenin ayrıntılarını aktardı.