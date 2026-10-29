Gazze’ye hava bombardımanı: Katil Netanyahu ateşkes ve seçime rağmen saldırdı!

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdü. El-Saftavi Mahallesi'ndeki bir nokta İsrail ordusu tarafından bombalanırken, bölgede yaşanan gelişmeler Netanyahu'nun siyasi geleceği ve İsrail'deki koalisyon hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Netanyahu'nun atama yetkisi bulunmamasına rağmen savaş başlatma ve bombalama yetkilerini koruduğuna dikkat çekerek, saldırıların yalnızca Gazze ile sınırlı kalmayabileceğini belirtti. Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş ise Netanyahu ile muhalefetin önde gelen ismi Eisenkot'un Filistin ve İran politikalarında aynı çizgide olduğunu belirterek, "Netanyahu gidecek, karşısında Eisenkot gelecek, İsrail değişecek diye bir şey yok" dedi.