21 yaşındaki milli yüzücü umut ünlü, azim ve başarı dolu hikayesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. 19 yaşına kadar denize bile girmeyen milli sporcu, şimdilerde paralimpik yüzme branşında şampiyonluktan şampiyonluğa kulaç atıyor.