30 Ekim 2024, Çarşamba
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DEM Parti'den Erdoğan'a destek: Ellerimiz müzakere için havadadır
Başkan Erdoğan’ın "terörsüz Türkiye" parolası ile ilan ettiği yeni döneme önce DEM Parti’den ardından CHP’den destek geldi. DEM Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan Erdoğan'a "ellerimiz müzakere için havadadır." diye seslendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "toplumsal mutabakata dayalı bir çözümün tarafıyız." dedi.