İstanbul'da doktora saldırı kamerada! Makas ve su ısıtıcısıyla darbedildi

İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde çocuk hastanın annesi, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi. Makas ve su ısıtıcısıyla saldıran kadın, doktoru 12 yerinden yaraladı. O saldırı ise anbean kameraya yansıdı.

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