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İstanbul'da doktora saldırı kamerada! Makas ve su ısıtıcısıyla darbedildi

İstanbul'da doktora saldırı kamerada! Makas ve su ısıtıcısıyla darbedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 20:25
İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde çocuk hastanın annesi, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi. Makas ve su ısıtıcısıyla saldıran kadın, doktoru 12 yerinden yaraladı. O saldırı ise anbean kameraya yansıdı.
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