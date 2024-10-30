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İzmir’de kentsel dönüşümde son durum ne?

İzmir’de kentsel dönüşümde son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 16:30
İzmir'de meydana gelen depremin üzerinden dört yıl geçti. İzmir'de kentsel dönüşümde son durum ne? Kent depreme hazır mı? A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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İzmir’de kentsel dönüşümde son durum ne?
İzmir’de kentsel dönüşümde son durum ne?
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