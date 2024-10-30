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Beylikdüzü'nde tornavidalı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Beylikdüzü'nde tornavidalı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 16:24
İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden araç içinde kavga eden 2 kişi kaza yaptıktan sonra da kavgalarına cadde ortasında devam etti. 2 kişinin yaralandığı anlar kameraya yansırken polis ekipleri şahısları silahla havaya ateş ederek ayırdı.
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