Beylikdüzü'nde tornavidalı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden araç içinde kavga eden 2 kişi kaza yaptıktan sonra da kavgalarına cadde ortasında devam etti. 2 kişinin yaralandığı anlar kameraya yansırken polis ekipleri şahısları silahla havaya ateş ederek ayırdı.