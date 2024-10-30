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Genç kız kuzeni tarafından öldürüldü!

Genç kız kuzeni tarafından öldürüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 20:41
18 yaşındaki 'Duygu Şahin', Bursa'dan İstanbul'a gezmeye gitmişti. Akrabalarıyla geçirdiği keyifli günün ardından kabusu yaşadı. İddia o ki; öz kuzeni, genç kız ile yakınlaşmak istedi. Reddedilen 'şahin', önce darbedildi, ardından da bıçaklanarak hayatını kaybetti.
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