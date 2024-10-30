Genç kız kuzeni tarafından öldürüldü!

18 yaşındaki 'Duygu Şahin', Bursa'dan İstanbul'a gezmeye gitmişti. Akrabalarıyla geçirdiği keyifli günün ardından kabusu yaşadı. İddia o ki; öz kuzeni, genç kız ile yakınlaşmak istedi. Reddedilen 'şahin', önce darbedildi, ardından da bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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