30 Ekim 2024, Çarşamba
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Karga videosuyla viral olan Azra polise ifade verdi
Sivas'ta sokak ortasında gördüğü karga ile video çeken Azra Boysak isimli vatandaşın başına gelmeyen kalmadı. Kargayı küçükken bulup yetiştirdiğini iddia eden bir vatandaş şikayetçi olurken, videoyu paylaşan Boysak polise ifade verdi.