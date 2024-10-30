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Karga videosuyla viral olan Azra polise ifade verdi

Karga videosuyla viral olan Azra polise ifade verdi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 15:51
Güncelleme:30.10.2024 15:51
Sivas'ta sokak ortasında gördüğü karga ile video çeken Azra Boysak isimli vatandaşın başına gelmeyen kalmadı. Kargayı küçükken bulup yetiştirdiğini iddia eden bir vatandaş şikayetçi olurken, videoyu paylaşan Boysak polise ifade verdi.
Karga videosuyla viral olan Azra polise ifade verdi
Karga videosuyla viral olan Azra polise ifade verdi
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