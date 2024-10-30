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Cumhuriyet kupası dragon bot yarışları!

Cumhuriyet kupası dragon bot yarışları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 18:22
İstanbul Pendik Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 101. Yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet kupası dragon bot yarışları" düzenlendi. Yaklaşık 500 liseli öğrenci, cumhuriyet kupası için kıyasıya mücadele etti.
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Cumhuriyet kupası dragon bot yarışları!
Cumhuriyet kupası dragon bot yarışları!
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