Bağımlılıktan kurtulanlar anlatıyor: Ortak nokta "arkadaş ortamı"

Uyuşturucuya kapılanların pişmanlıklarını getireceğiz ekranlarınıza. İstisnasız hepsinin ortak noktası: uyuşturucuyla, arkadaş ortamında tanışmış olmaları. Kimi, yıllarca zehiri kullanmış, kimi kısa sürede kurtulmuş. Neler yaşadıklarını, nasıl başladıklarını ve bırakmaya karar verme süreçlerini anlattılar.

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