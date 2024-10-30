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Eyüpsultan’da kız öğrenciler arasında kavga: Darp ettikleri öğrenci bayıldı

Eyüpsultan’da kız öğrenciler arasında kavga: Darp ettikleri öğrenci bayıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 18:47
Eyüpsultan Alibeyköy’de bulunan Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi’nde birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli kavgası esnasında darp ettikleri bir öğrenci bayıldı. Yaşanan o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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