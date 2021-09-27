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Sally cinayetinin şüphelisi Mohammed'den kan donduran ifade: Baltayı etleri parçalamak için aldım

İHA
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Giriş: 27.09.2021 15:31
Eskişehir’de, 25 gün önce kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’u (20) öldürerek, parçalara böldüğü iddia edilen tutuklu Amjed Mohsin Mohammed'in (28) emniyet ve savcılık ifadelerinde, evinde bulunan bıçakla testerenin yanı sıra hırdavatçıya geri verdiği balta için "Kurban Bayramı'ndan kalan etleri parçalamak için aldım" dediği ortaya çıktı.
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