02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kayseri'de baba ve oğlunun kavgası faciayla bitti! 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri’de baba ve oğlunun kavgası faciayla bitti! 1’i ağır 2 yaralı

Kayseri'de baba ve oğlunun kavgası faciayla bitti! 1'i ağır 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 05:15
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ve oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba C.D. ve oğlu K.N.D. boğazından yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kayseri’de baba ve oğlunun kavgası faciayla bitti! 1’i ağır 2 yaralı
Amasya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Amasya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Ankara’da feci kaza: Servis aracı kamyonla çarpıştı
Ankara'da feci kaza: Servis aracı kamyonla çarpıştı
Kayseri’de baba ve oğlunun kavgası faciayla bitti! 1’i ağır 2 yaralı
Kayseri'de baba ve oğlunun kavgası faciayla bitti! 1'i ağır 2 yaralı
Şişli’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Şişli'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Arnavutköy’de kar maskeli saldırı! Ortalığı kana buladı
Arnavutköy'de kar maskeli saldırı! Ortalığı kana buladı
Köpek sahibinin ilk vukuatı değil!
Köpek sahibinin ilk vukuatı değil!
İstanbul’da derbi trafiği! O noktaları kullanacaklar dikkat
İstanbul'da derbi trafiği! O noktaları kullanacaklar dikkat
İstanbul’daki markette skandal görüntü
İstanbul'daki markette skandal görüntü
Domuz bağı cinayetinde kan donduran detaylar!
Domuz bağı cinayetinde kan donduran detaylar!
Pitbull dehşeti! Sahibi tutuklandı
Pitbull dehşeti! Sahibi tutuklandı
Okulda deney tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Okulda deney tüplerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Eşinin altınlarını kumar borcu için aldı
Eşinin altınlarını kumar borcu için aldı
Daha Fazla Video Göster