Kayseri’de baba ve oğlunun kavgası faciayla bitti! 1’i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ve oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba C.D. ve oğlu K.N.D. boğazından yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.