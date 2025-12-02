02 Aralık 2025, Salı
Kayseri'de baba ve oğlunun kavgası faciayla bitti! 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ve oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba C.D. ve oğlu K.N.D. boğazından yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından K.N.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.