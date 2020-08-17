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Salda Gölü’nün çamuru şifalı mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı! İşte kullanıldığı yerler

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Giriş: 17.08.2020 11:31
Güncelleme:17.08.2020 11:45
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluştu. Peki Salda Gölü'nün çamuru şifalı mı? Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Candan Gökçekoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o çamurun kullanıldığı yerler...

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluştu. Peki Salda Gölü'nün çamuru şifalı mı? Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Candan Gökçekoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o çamurun kullanıldığı yerler...

İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİSİ YOK! KULLANILDIĞI YERLER...

Gökçekoğlu, "Salda'da en son mineralojik araştırmalar yaptırdık. Oradaki beyazlık hidromanyezitten kaynaklanıyor. Ben bilimsel olarak bunun herhangi bir şeye iyi geldiğini ne biliyorum ne de duydum. Bilimsel olarak ispatlanmış bir şey de yok şu anda Salda Gölü çamurunun bir şeye iyi geldiğine dair. Hidromanyezit tuğla çimento fırın astarı olarak kullanılıyor. Hafif yapı elemanı olarak kullanılıyor kağıt endüstrisinde otomotiv yağlarında kullanılıyor. Bunu insan sağlığı ile ne ilgisi var ben bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Salda Gölünde istenmeyen manzara: Derin çukurlar oluştu! Güvenlik teyakkuza geçti SALDA GÖLÜ'NDE İSTENMEYEN MANZARA: DERİN ÇUKURLAR OLUŞTU! GÜVENLİK TEYAKKUZA GEÇTİ

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