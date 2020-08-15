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Salda Gölü'nde istenmeyen manzara: Derin çukurlar oluştu! Güvenlik teyakkuza geçti
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı.
Giriş Tarihi: 15.08.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 11:31
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