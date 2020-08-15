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Salda Gölü'nde istenmeyen manzara: Derin çukurlar oluştu! Güvenlik teyakkuza geçti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımlanan Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 11:31
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Salda Gölü'nde istenmeyen manzara: Derin çukurlar oluştu! Güvenlik teyakkuza geçti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı.

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Salda Gölü'nde istenmeyen manzara: Derin çukurlar oluştu! Güvenlik teyakkuza geçti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Salda Gölü'nde istenmeyen manzara: Derin çukurlar oluştu! Güvenlik teyakkuza geçti

Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçi, akın akın Salda'ya geliyor.

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Salda Gölü'nde istenmeyen manzara: Derin çukurlar oluştu! Güvenlik teyakkuza geçti

Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana 250 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun olarak ziyaret edilen Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiğinin söylenmesi üzerine 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde derin çukurlar oluşmaya başladı. Oluşan çukurların etrafı çevrilerek kapatıldı.

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Salda Gölü'nde istenmeyen manzara: Derin çukurlar oluştu! Güvenlik teyakkuza geçti

Gölde görevli jandarma ekipleri, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ve çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yolunda uyarıda bulunuyor.