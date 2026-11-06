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Halı saha turnuvasında silahlı kavga paniği! Futbolcular birbirine girdi, o anlar canlı yayına yansıdı
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Halı saha turnuvasında silahlı kavga paniği! Futbolcular birbirine girdi, o anlar canlı yayına yansıdı

Ankara'da dün akşam amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında, ikili mücadele sonrası çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İki takımın oyuncularının yanı sıra bazı seyircilerin de karıştığı kavga sırasında bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği görüldü. Yaşanan olaylar, turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayına saniye saniye yansıdı.

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