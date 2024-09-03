Sakarya'da korkutan yangın: Ahırda başladı, ormanlık alana sıçradı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde boş ahırda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Paniğe sebep olan yangının evlere sıçramaması için ekipler seferber oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN