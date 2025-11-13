13 Kasım 2025, Perşembe

Sahte MHRS tuzağı! Hastane randevusu tuzağına dikkat!

Sahte MHRS tuzağı! Hastane randevusu tuzağına dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 15:32
Dolandırıcılar bu kez de Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne el attılar. Doktorlardan randevu alıp gitmeyenlere tuzak kuran uyanıklar, sistemi birebir kopyalayıp randevu almak isteyenlerin karşılarına para cezası çıkardı. Hedeflerinde randevu iptal cezasını ödemek isteyenlerin kart bilgileri vardı. Bu tuzağa onlarca kişiyi de düşürdüler. Dolandırıcıların akıl almaz oyununu ise Sağlık Bakanlığı bozdu.
