Sahte MHRS tuzağı! Hastane randevusu tuzağına dikkat!
Dolandırıcılar bu kez de Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne el attılar. Doktorlardan randevu alıp gitmeyenlere tuzak kuran uyanıklar, sistemi birebir kopyalayıp randevu almak isteyenlerin karşılarına para cezası çıkardı. Hedeflerinde randevu iptal cezasını ödemek isteyenlerin kart bilgileri vardı. Bu tuzağa onlarca kişiyi de düşürdüler. Dolandırıcıların akıl almaz oyununu ise Sağlık Bakanlığı bozdu.