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Sahipsiz köpek çocuğa dehşeti yaşattı! 13 yaşındaki Şiyar köpekten kaçarken düşüp yaralandı

Sahipsiz köpek çocuğa dehşeti yaşattı! 13 yaşındaki Şiyar köpekten kaçarken düşüp yaralandı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 15:05
Kars'ta yolda yürüyen 13 yaşındaki Şiyar çocuğa sahipsiz köpek saldırdı. Korkuyla kaçmaya çalışan çocuk düşüp yaralandı. Şanlıurfa'da da başı boş köpeğin 3 çocuğu kovaladığı anlar kameralara yansıdı.
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