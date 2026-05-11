Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Sivil anayasayla üstün hukuka kavuşacağız

Başkan Erdoğan, Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunurken sivil anayasaya vurgu yaptı. Türkiye'de anayasaya özleminin dinmediğini belirten Başkan Erdoğan "Sivil anayasayla üstün hukuka kavuşacağız" ifadelerini kullandı. Kendilerinin her türlü ayrımcılığa son verdiğini de vurgulayan Erdoğan "Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık" dedi.