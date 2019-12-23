Sağanak yağmur ve şiddetli fırtına deniz seferlerini iptal ettirdi

Çanakkale'de pazar akşamı saatlerinde başlayan yağmurun gece boyu devam etmesi bekleniyor. Bozcaada ve Gökçeada'da sabahın ilk seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde fırtına ve yağışın devam etmesi durumunda diğer seferlerin de iptal edilmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüksek fırtına nedeniyle baca devrilmesi ağaç yıkılması ve çatı uçması uyarılarında bulundu.

Çanakkale'de pazar akşamı saatlerinde başlayan yağmurun gece boyu devam etmesi bekleniyor. Çanakkale'deki yağışın ardından Muğla, Antalya ve Aydın da uyarıldı. Şiddetli yağmur ve yüksek fırtınalardan dolayı deniz ulaşımı da etkilendi.

Bozcaada ve Gökçeada'da sabahın ilk seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde fırtına ve yağışın devam etmesi durumunda diğer seferlerin de iptal edilmesi bekleniyor.