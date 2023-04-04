04 Nisan 2023, Salı
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Şaban Arslan’a veda! Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arslan için cenaze namazı kılındı
Sabah Gazetesi’nde uzun seneler Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Gazeteci Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde düzenlendi. Mesai arkadaşı Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Milli yerli bir insandı. Çok gazeteci yetiştirdi." dedi.