Ruhsatsız maden ocağında göçük! Ekipler işçiyi kurtarmak için zamanla yarışıyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan ruhsatsız bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

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