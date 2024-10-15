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Rojin neden öldü? Adli tıp süreci nasıl işleyecek? A Haber’de anlattı

Rojin neden öldü? Adli tıp süreci nasıl işleyecek? A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 16:30
Rojin’den 18 gün sonra acı haber geldi. Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde cansın bedeni bulundu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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