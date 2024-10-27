Rize'de heyelan! Mahalle yolları ulaşıma kapandı

Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla yağan ve yer yer şiddetini arttıran sağanak yağışlar Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor. Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Çamlıca Mahallesi'nde küçük çapta toprak kaymaları meydana geldi. Yamaçtan kopan balçık ve irili ufaklı kaya parçaları mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

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