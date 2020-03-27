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Rize'de güpegündüz kan donduran olay! Eşini cadde ortasında vurdu
Rize'de saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Saldırgan eski eş, olay yerinden geçen polis ekiplerince yakalandı.
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