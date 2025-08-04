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Rıza Akpolat el rüşvetiyle düğün yaptı!

Rıza Akpolat el rüşvetiyle düğün yaptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 09:25
Güncelleme:04.08.2025 09:25
Yolsuzluk nedeniyle tutuklanan CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki soruşturma derinleşiyor. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Akpolat’ın, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ile yaşadığı yasak ilişkinin masrafları belediye kaynaklarıyla karşılandı. Ağırman ve ailesinin otel konaklamaları ile uçak biletleri gibi harcamaların, Akpolat’ın evli olmadığı dönemde dahi belediye bütçesinden ödendiği tespit edildi.
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