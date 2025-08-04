Vatandaşın parasıyla yasak aşkına özel uçak biletleri otel ödemeleri! Rıza Akpolat soruşturmasında yeni perde
Yolsuzluk nedeniyle tutuklanan CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaki soruşturma derinleşiyor. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Akpolat’ın, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ile yaşadığı yasak ilişkinin masrafları belediye kaynaklarıyla karşılandı. Ağırman ve ailesinin otel konaklamaları ile uçak biletleri gibi harcamaların, Akpolat’ın evli olmadığı dönemde dahi belediye bütçesinden ödendiği tespit edildi.
Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, yasak aşkı gündeme bomba gibi düştü.
YASAK AŞK SKANDALINDA NİKAH
Birlikte görüntülenen çift, yasak aşk skandalının ortaya çıkmasının ardından eşlerinden boşanarak yine yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahla 2024'te dünyaevine girdi.
MASRAFLARI BELEDİYEYE KİLİTLEMİŞ
Sabah, CHP'de yaşanan yasak aşk skandalıyla ilgili yeni bir detaya daha ulaştı. Cezaevinde tutuklu bulunan Akpolat'ın daha evlenmeden Yeşim Ağırman'ın ve iki çocuğunun birçok masrafını belediyeden oluşturulan fondan karşıladığı belirlendi.
Başkan'ın, yasak aşkını tatillere gönderdiği, aşkının çocukları ile uçak biletlerini belediyedeki fondan karşıladığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem'inde oluşturulan listede, yapılan uçak bileti ödemeleri dahil birçok özel harcamanın tek tek kayıt altına alındığı görüldü.+
EŞİ, ÇOCUKLARI SEVGİLİSİ....
Başsavcılığa teslim edilen listede çarpıcı detaylar yer aldı. Akpolat'ın 2022 yılında yasak aşkı Yeşim Ağırman ile Business Class uçak seyahatleri gerçekleştirdiği, Akpolat'ın boşandığı eşinden olan kızlarının defalarca Amerika'ya seyahat ettiği, kaldıkları otel paralarına kadar belediyeden ödendiği belirlendi.
Rıza Akpolat'ın anne ve babasının birçok özel harcaması ile eski eşi Derya Akpolat'ın uçak bilet paralarının da belediyede oluşturulan özel fondan karşılandığı anlaşıldı.
8,5 MİLYON LİRALIK DÜĞÜN
Öte yandan Rıza Akpolat'ın Temmuz 2024'teki düğünü için rüşvet havuzundan 266 bin dolar harcandığı belirlendi. Sosyete düğüncüsü Aytül Ayke Fıratoğlu'na 120 bin dolar, düğün fotoğrafçısına 10 bin 650 dolar, acentaya 100 bin dolar, Dior'dan ise 36 bin dolarlık alışveriş yapıldığı tespit edildi. Kayıtlarda toplam masrafın o dönemki kurla 8,5 milyon TL'yi bulduğu bilgisi yer aldı.
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, CHP Genel Merkezi'nden çok sayıda kişinin uçak biletlerini karşıladığı, CHP'lilere Business Class uçuş yaptırdığı, diğer bazı masraflarını karşıladığı, çocuklarının sık sık Amerika'ya gönderen Akpolat'ın biletler yanı sıra bagaj taşıma ücretlerini bile belediyedeki söz konusu fondan ödendiği belirlendi.
Çocuklarının ABD'den 8 bagaj ile dönmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Akpolat'ın Kıbrıs'tın kumarhaneleri ile ünlü otellerine sık sık gittiği, burada en lüks odalarda konakladığı ve Türkiye'deki birçok lüks otelde de yakınları ile konakladığı belirlendi.
Akpolat'ın Palandöken'de söz konusu fondan kış tatilleri yaptığı, bu tatillerde Mercedes Mybach marka araçlar kullanıldığı belirlendi.
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