9 günlük ara tatil sona erdi! 17 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı

Türkiye genelinde 17 milyon öğrenci, kasım ayındaki 9 günlük ara tatilin ardından yeniden ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle 81 ilde okulların kapıları yeniden açıldı. Kimi öğrenciler tatilin bitmesine üzülürken kimileri de arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Eğitim takvimine göre birinci dönem 22 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak, ikinci dönem ise 8 Şubat'ta başlayacak.