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Ressam deniz kızı afetleri su altında tuvale aktardı

DHA
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Giriş: 21.08.2021 12:50
Antalya’da yaşamını sürdüren ressam Ezgi Bilgin, su altı tutkusunu sanatıyla bir araya getirdi. 2 ay dalış eğitiminin aldıktan sonra 2 yıldızlı dalgıç belgesini alan Bilgin, su altında özel bir yöntemle resim yapmaya başladı. Organik yağlı boya ile tuvale sanatını aktaran Bilgin, son yaptığı resimlerle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerini resmetti.
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