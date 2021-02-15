Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan denizcilerden biri de Halil Gülçür. denizci Mersin'deki ailesine kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Korsanlar tarafından rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan denizcilerden biri de Halil Gülçür. denizci Mersin'deki ailesine kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Korsanlar tarafından rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı.