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Rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı! Doğum gününde öğrenen eşi: Huzurum geldi!
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan denizcilerden biri de Halil Gülçür. denizci Mersin'deki ailesine kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Korsanlar tarafından rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı.
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan denizcilerden biri de Halil Gülçür. denizci Mersin'deki ailesine kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Korsanlar tarafından rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı.