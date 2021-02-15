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Rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı! Doğum gününde öğrenen eşi: Huzurum geldi!

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 14:22
Güncelleme:15.02.2021 14:54
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan denizcilerden biri de Halil Gülçür. denizci Mersin'deki ailesine kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Korsanlar tarafından rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan denizcilerden biri de Halil Gülçür. denizci Mersin'deki ailesine kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Korsanlar tarafından rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı.

Rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haberde anlattı! Doğum gününde öğrenen eşi: Huzurum geldi! REHİN ALINAN DENİZCİ HALİL GÜLÇÜR YAŞADIKLARINI A HABER'DE ANLATTI! DOĞUM GÜNÜNDE ÖĞRENEN EŞİ: HUZURUM GELDİ!
Kurtarılan denizciler yurda döndü! Korsanlar tarafından kaçırılan denizci Gökhan Buran Yaşadıklarını A Haber’de anlattı KURTARILAN DENİZCİLER YURDA DÖNDÜ! KORSANLAR TARAFINDAN KAÇIRILAN DENİZCİ GÖKHAN BURAN YAŞADIKLARINI A HABER'DE ANLATTI
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