Sarıyer'de firari aslan alarmı! Gece boyunca arandı, henüz bulunamadı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda görülen firari aslanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinden bu yana bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, aslanın en son nerede görüldüğü, nereden geldiği ve kime ait olduğu soruları gündemdeki yerini koruyor. Bölge halkının tedirginliği sürerken, arama çalışmalarındaki son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci olay yerinden aktardı.