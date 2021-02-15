Rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı! Doğum gününde öğrenen eşi: Huzurum geldi!
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan denizcilerden biri de Halil Gülçür. denizci Mersin'deki ailesine kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Korsanlar tarafından rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı.
Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan denizcilerden biri de Halil Gülçür. denizci Mersin'deki ailesine kavuştu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Korsanlar tarafından rehin alınan denizci Halil Gülçür yaşadıklarını A Haber'de anlattı.
"DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Yaşadıklarını anlatan Gülçür, "Çok değişik bir duygu. İster istemez insanın korktuğu bir durum. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu iş için uğraşan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer devlet büyüklerimize bizimle uğraşan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Evimdeyim mutluyum Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.
"HUZURUM GELDİ"
Zeynep Gülçür, eşinin serbest bırakıldığını doğum gününde öğrendi. Gülçür, "Doğum günümde eşimin ve arkadaşlarının kurtulduğu haberi geldi sevgililer gününde de kavuştuk mutluyum huzurluyu. Huzurum geldi çünkü" şeklinde konuştu.