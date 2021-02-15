"DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaşadıklarını anlatan Gülçür, "Çok değişik bir duygu. İster istemez insanın korktuğu bir durum. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu iş için uğraşan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer devlet büyüklerimize bizimle uğraşan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Evimdeyim mutluyum Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.