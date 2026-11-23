Trump'tan İran'a yeni saldırı mesajı! 1 Ocak sonrası için uyardı
ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Ocak'tan sonra İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği mesajını verdiği aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'a yeni bir saldırı için baskı yapıp yapmadığı tartışılırken, İran'ın Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldığı belirtildi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
Serhat MalkırEditör
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