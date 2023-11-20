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Recep İvedik filmini aratmayan olay! Batman yerine Amsterdam'a gidiyorlardı

İHA
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Giriş: 20.11.2023 11:43
Ankara'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcuları ring araç yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirince yolcular karıştı. Kısa süreli yaşanan şaşkınlığın ardından uçuş ekipleri duruma müdahale etti.
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