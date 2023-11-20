Recep İvedik filmini aratmayan olay! Batman yerine Amsterdam'a gidiyorlardı

Ankara'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcuları ring araç yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirince yolcular karıştı. Kısa süreli yaşanan şaşkınlığın ardından uçuş ekipleri duruma müdahale etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN