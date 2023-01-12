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Rami Kışlası Kütüphanesi açılıyor

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 10:42
Geçmişi 18. yüzyılın ortasına dek uzanan Rami Kışlası, aslına uygun restorasyon edilerek Rami Kütüphanesi adıyla yeniden hayat buluyor. Tarihi kütüphanenin açılışını yarın Başkan Erdoğan gerçekleştirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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