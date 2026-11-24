Muğla'daki 4,6'lık deprem daha büyük bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Süha Özden A Haber'de anlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Depremin Ula-Ören, Muğla ve Milas fayları arasında kalan dağlık bir alanda meydana geldiğini belirten Özden, söz konusu noktada tanımlanmış bir diri fay bulunmadığını ifade etti. Sarsıntının eski bir tali faydan kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Özden, ilk değerlendirmelerine göre endişe edilecek bir durum görünmediğini ancak artçı sarsıntıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.