CHP ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti

Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden, CHP ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Çetin, siyasi kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulundu. NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği de yapan Çetin'in vefatının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, taziye mesajı yayımlayarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.