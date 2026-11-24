Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Marmaris, Datça ve Menteşe'de de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar bilgisi ulaşmazken A Haber muhabiri Vural Efecik, Marmaris'ten yaptığı canlı yayında depreme ilişkin son gelişmeleri aktardı.