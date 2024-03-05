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Ramazan fırsatçılarına dikkat

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Giriş: 05.03.2024 13:28
Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Peki gıda fırsatçılarına karşı tüketiciler nelere dikkat etmeli? A Haber muhabiri Murat Dada uzmanına sordu.
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