Propolis nedir? Propolisin sağlığa faydaları neler? Nasıl tüketilmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı | Hayat Rehberi

Pandemi ile birlikte propolisin tüketimi arttı. Peki propolis nedir? Bağışıklık sistemine ne etkisi var? Propolisin sağlığa faydaları neler? Koronavirüste propolisin etkisi nedir? Propolisi kimler kullanamaz? Propolis nasıl kullanılır? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber’de detayları anlattı. Dönmez, "Propolis aslında bal arılarının birçok çevresindeki bitkilerin tomurcuklardan polenleri topluyorlar sindirim enzimleriyle birlikte bunu özümseyerek bir madde oluşturuyorlar reçinemsi yapışkan bir madde. Kovanın içerisini tamamen kaplıyorlar. Propolisin dünyada çok çeşitli renkleri var." dedi.

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