27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Propolis nedir? Propolisin sağlığa faydaları neler? Nasıl tüketilmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı | Hayat Rehberi

Propolis nedir? Propolisin sağlığa faydaları neler? Nasıl tüketilmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı | Hayat Rehberi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2021 15:43
Pandemi ile birlikte propolisin tüketimi arttı. Peki propolis nedir? Bağışıklık sistemine ne etkisi var? Propolisin sağlığa faydaları neler? Koronavirüste propolisin etkisi nedir? Propolisi kimler kullanamaz? Propolis nasıl kullanılır? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, A Haber’de detayları anlattı. Dönmez, "Propolis aslında bal arılarının birçok çevresindeki bitkilerin tomurcuklardan polenleri topluyorlar sindirim enzimleriyle birlikte bunu özümseyerek bir madde oluşturuyorlar reçinemsi yapışkan bir madde. Kovanın içerisini tamamen kaplıyorlar. Propolisin dünyada çok çeşitli renkleri var." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sıcaklıklar artacak mı?
Sıcaklıklar artacak mı?
Kovid-19 geçirenler dikkat! Uzman isim uyardı
Kovid-19 geçirenler dikkat! Uzman isim uyardı
Denizli'de orman yangını!
Denizli'de orman yangını!
Propolis nedir? Propolisin sağlığa faydaları neler? Nasıl tüketilmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı
Propolis nedir? Propolisin sağlığa faydaları neler? Nasıl tüketilmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı
Sultangazi'de piknik faciayla bitti!
Sultangazi'de piknik faciayla bitti!
Siirt'te Jandarmaya ateş açıldı
Siirt'te Jandarmaya ateş açıldı
Vatandaşlar böyle müdahale etti
Vatandaşlar böyle müdahale etti
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu?
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu?
İstanbul'un başarılı kadınları
İstanbul'un başarılı kadınları
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Türkiye normalleşiyor
Türkiye normalleşiyor
İnsan yüzlü örümcek şoke etti
İnsan yüzlü örümcek şoke etti
Daha Fazla Video Göster